Dall’idea di creare un Ranch alla rinascita dopo l’infortunio, inesauribile Valentino Rossi: le origini del ‘Mito’ [VIDEO]

Le origini del Ranch e la voglia di risalire la china dopo la rottura di tibia e perone, Valentino Rossi si racconta in un coinvolgente video

Una lunga carrellata di immagini, racconti e aneddoti inediti svelati da papà Graziano e da Uccio, diventato ormai più che un amico. Le origini del mito Valentino Rossi non sono materia conosciuta a molti, questa clip pubblicata su Youtube serve proprio per farsi una cultura su pensieri e coraggio del Dottore, pilota unico e irripetibile. Dal racconto del padre di voler costruire un Ranch fino alla rottura di tibia e perone, la risalita e il ritorno in moto, facendo emozionare grandi e piccini. C’è tutto Valentino Rossi in questo emozionante e coinvolgente video, in cui il rider della Yamaha svela il suo personale rapporto con il circuito di Misano, considerato nientemeno che la propria… cucina. Curiosi di conoscere Valentino come non lo avete mai visto? Lasciatevi allora rapire dal video qui sotto: