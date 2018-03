Chi è Valentina Pivati? Dal supermercato dove lavora a Uomini e Donne, ecco la corteggiatrice di Mariano [FOTO]

Valentina Pivati è la corteggiatrice di Mariano Catanzaro che si sta facendo notare dal tronista a Uomini e Donne: conosciamola meglio

Valentina Pivati è la corteggiatrice di Mariano Catanzaro che si sta mettendo in luce a Uomini e Donne. La bellissima mora ha catturato le attenzioni del tronista che sta cercando la donna della sua vita proprio nel programma di Maria De Filippi. La giovane ragazza ha reso partecipe fin dall’inizio il napoletano della sua vita, portandolo in una delle loro prime esterne nel posto in cui lavora. Valentina fa la cassiera in un supermercato del suo paese, ma trova anche il tempo per presiedere a tutte le puntate della trasmissione di Canale 5. La Pivati vive a Gallarate ed è molto attiva sui social in cui condivide le foto della sua vita fatta di lavoro, ma anche di divertimento ed amici. Scorri la gallery per vedere tutte le foto di Valentina Pivati.

