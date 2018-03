Unilever: green energy per stabilimenti italiani (2)

(AdnKronos) – Questo traguardo è uno degli esempi attraverso cui Unilever integra la sostenibilità all’interno della strategia aziendale: ogni stabilimento, ad esempio, è impegnato anche nella riduzione del consumo di acqua e nella trasformazione dei rifiuti, agendo in un’ottica di economia circolare. L’efficacia della strategia intrapresa con l’USLP è confortata anche da dati di mercati: da un’indagine condotta da Unilever, infatti, risulta che il 33% dei consumatori intervistati – su un campione di 20.000 suddivisi per i cinque continenti – sceglie di acquistare marchi sostenibili.

“Per Axpo Italia si tratta della prima fornitura Green Energy con impianto dedicato, una soluzione decisamente più qualificante rispetto alla semplice e generica certificazione da fonte rinnovabile”, rileva Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia. “Si garantisce così una filiera eco-compatibile e l’azienda in fornitura può dimostrare il suo effettivo impegno verso l’ambiente”, aggiunge.

L’energia elettrica fornita è, infatti, non solo certificata come GO, ovvero attraverso la certificazione delle Garanzie di Origine rilasciata dal Gestore Servizi Elettrici, ma è riferita a uno specifico impianto di produzione, rendendo così concreto il legame tra la fonte e l’utilizzo dell’energia stessa: il parco eolico produrrà tutta l’energia che gli impianti assorbiranno dalla rete elettrica nell’arco dell’anno. Nel caso di indisponibilità del parco, la fornitura sarà garantita da fonti rinnovabili analoghe.