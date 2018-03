Trovato morto 29enne scomparso a Pescara

Pescara, 8 mar. (AdnKronos) – Il corpo senza vita del giovane trovato nel tardo pomeriggio nella zona di San Silvestro a Pescara è di Alessandro Neri, 29 anni, di Pescara che veniva ricercato da domenica dopo che si era allontanato dalla sua abitazione da Spoltore a bordo della sua 500 rossa senza dare più segnali.

La vettura era stata rinvenuta ieri mattina in Via Mazzini a Pescara, assai distante dal luogo del ritrovamento. Il corpo del giovane è stato trovato in mezzo a degli arbusti e da una prima ricognizione presenta almeno un colpo d’arma da fuoco al torace, forse di pistola, e questo particolare spingerebbe gli investigatori a ritenere che possa essersi trattato di un omicidio.

”Ale non c’è più”. Così su Facebook la mamma di Alessandro. Tantissimi i commenti di cordoglio e di vicinanza.