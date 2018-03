Treviso Marathon – Herbalife Nutrition Partner Ufficiale

Herbalife Nutrition Partner Ufficiale della Treviso Marathon

Il 25 marzo si svolgerà la 15° edizione della Treviso Marathon. Quest’anno, fra i sostenitori di una delle più importanti manifestazione podistiche in Italia, ci sarà anche Herbalife Nutrition. L’edizione in programma quest’anno conta già oltre 1500 iscritti, e oltre 16 i paesi rappresentati fra i quali: Austria, Belgio, Brasile, Croazia, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Malta, Messico, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svizzera e Stati Uniti. L’Italia sarà il paese con più iscritti, e per questo la maratona trevigiana sarà valida per l’assegnazione dei titoli nazionali per le categorie master sulla distanza di 42,195 km. Quest’anno il percorso della manifestazione podistica presenta un nuovo tracciato che unisce aspetti architettonici (il centro di Treviso, le ville venete e altri edifici di valore) e paesaggistici spettacolari (in particolare, il parco regionale del fiume Sile, con Alzaia e Restera). La Maratona prenderà il via da viale Vittorio Veneto (SS13) nei pressi della Palestra Coni di Treviso, attraverserà i comuni di Villorba, Carbonera, Silea, Casale sul Sile e Casier, prima di rientrare nel capoluogo, per l’allungo finale fino al traguardo di piazzale Burchiellati. Insieme ai grandi atleti ci saranno anche coloro che si dedicheranno a distanze minori e correranno, oppure cammineranno partecipando alla MoohRun 4: sono oltre 1200 i “muccati” che potranno percorrere i 3,5 o i 10 km.

Herbalife Nutrition sarà presente con una sua postazione e offrirà ai partecipanti alla corsa e alla camminata il drink Hydrate che sarà inserito nel pacco gara, e a tutti assaggi dei suoi prodotti e gadget da ritirare presso lo stand. L’adesione alla Treviso Marathon è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel sostegno dello sport e dell’atletica leggera, ed infatti da quest’anno Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti e le squadre nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione, gara e recupero. Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition diventa infatti anche partner ufficiale del progetto Runcard, la più grande community di runner promossa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e condividono il movimento come passione e stile di vita.