Trasporto aereo: Laudamotion vola da Zurigo e Basilea

Roma, 6 mar. (AdnKronos/ats) – Laudamotion, la nuova compagnia aerea di Niki Lauda, arriva in Svizzera. Volerà da Zurigo e Basilea verso nove destinazioni di vacanze. Due aerei partiranno dalla Svizzera nel corso dell’estate 2018, ha comunicato oggi la compagnia Condor che commercializza i voli di Laudamotion. A partire da Basilea Laudamotion offrirà ogni giorno un nuovo collegamento con l’isola Maiorca.

Due voli alla settimana permetteranno anche di raggiungere Candia, capitale dell’isola greca di Creta. Da Zurigo sarà possibile volare con Laudamotion alle isole spagnole di Ibiza, Fuerteventura e Lanzarote, come anche a quelle greche di Corfù e Rodi. Collegamenti sono previsti anche con Olbia e Lamezia Terme, in Italia. L’ex pilota austriaco Niki Lauda ha rilevato all’inizio dell’anno la sua compagnia Niki, venduta nel 2011 ad Air Berlin, ormai fallita. In seguito Lauda ha annunciato che Niki opera ora con il nome di Laudamotion.