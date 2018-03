Trasporti: Fit, ottenuto proroga per certificati salvataggio

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – ‘Abbiamo ottenuto una proroga di un anno per i marittimi che devono conseguire i nuovi certificati di salvataggio previsti dalla convenzione Stcw”. Ad annunciarlo è Emiliano Fiorentino, segretario nazionale della Fit-Cisl, a valle dell’incontro con il Comando generale delle Capitanerie di porto. ‘In base alla convenzione -spiega Fiorentino- tutti i marittimi presenti nel ruolo d’appello dovevano conseguire i certificati Mams e Mabev (Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio e Marittimo abilitato ai battelli emergenza veloci) seguendo appositi corsi entro e non oltre il 31 gennaio scorso. Si trattava di un’impresa quasi impossibile, perché in tutta Italia c’è un solo centro abilitato al rilascio dei certificati e in quanto tale molto costoso e non in grado di smaltire tutte le richieste”.

“L’Ammiraglio Luigi Giardino -riferisce Giovanni Oliveri, coordinatore nazionale della Fit-Cisl per il trasporto marittimo- ci ha ricevuti oggi, ha ascoltato le nostre richieste e ci ha informati che verrà emanato un decreto dirigenziale o una circolare per dare un ulteriore anno di tempo per conseguire i certificati; nel breve saranno accreditati altri centri di formazione; si sta valutando per gli allievi ufficiali che devono sostenere l’esame da ufficiale l’ammissione con riserva all’esame, fermo restando la necessità di ottenere la certificazione prima della registrazione del certificato; e infine verranno sensibilizzati gli armatori a richiedere, in questa fase transitoria, le certificazioni Mams e Mabev solo al personale che ricopra ruoli attivi nella muster list/ruolo d’appello”.

‘Ancora una volta la Fit-Cisl ha dimostrato di sapersi fare portavoce delle necessità dei marittimi anche contro l’ottusità della burocrazia. Continueremo a lavorare in questa direzione per risolvere tutte le criticità legate ai corsi di formazione”, conclude Fiorentino.