Trasporti: Confetra, bene merci, in 2017 continua trend positivo

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Continua il trend positivo del trasporto merci. Nel 2017 il settore ha registrato incrementi generalizzati sia in termini di traffico che di fatturato rispetto all’anno precedente che già aveva fatto registrare dati positivi. Gli unici dati negativi riguardano il traffico transhipment a causa delle performance negative dei due porti di pure transhipment di Gioia Tauro (-12,4%) e Cagliari (-38,7%), nonché il traffico delle rinfuse solide (-4,7%) a causa dei dati negativi del Porto di Taranto per la crisi dell’Ilva.

E’ il quadro che emerge dalla Nota Congiunturale del primo semestre 2017, elaborata dal Centro Studi Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, intervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari settori. Significativa è la ripresa del traffico nazionale (+6,1% dei vettori stradali a carico completo e +3,5% del trasporto a collettame) che denotano una ripresa della domanda nazionale, così come analizzato dalla Banca d’Italia.

Coerentemente con il dato dei transiti nei valichi stradali (+7,4%) si registra l’espansione dei traffici stradali internazionali (+6,5% in quantità e +6,0% in fatturato). Continua la crescita dei courier (+6,9% in quantità e +6,0% in fatturato), certamente trainata dalle costanti performance dell’eCommerce che nel 2017 ha visto crescere del 10% i web shopper italiani e del 17% gli acquisti da siti italiani. Buono l’incremento del cargo aereo (+10% in peso, +5,0% in numero di spedizioni e +6,0% in fattu-rato) che aggiorna i suoi massimi storici superando il milione di tonnellate trasportate.