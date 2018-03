Trapani: accoltella conoscente al culmine di una lite, arrestato

Palermo, 7 mar. (AdnKronos) – Tentato omicidio ieri a Custonaci, in provincia di Trapani, dove i carabinieri hanno arrestato D. F., 30 anni, con precedenti per minaccia, danneggiamento, violenza a pubblico ufficiale, atti osceni, lesioni personali e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, intorno alle 13.30, al culmine di una discussione con un conoscente legata a questioni economiche, avrebbe estratto un grosso coltello da cucina colpendolo all’addome. Poi si è dato alla fuga, lasciando la vittima a terra riversa in una pozza di sangue.

Soccorso dalla zia il malcapitato è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Trapani, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ha riportato gravi lesioni al fegato e allo stomaco e si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ed è in pericolo di vita.