Tragedia in Francia, Thomas Rodriguez come Astori: il giovane calciatore trovato morto nel suo letto

Il giovane calciatore del Tours, Thomas Rodriguez, è stato trovato morto nel suo letto da un compagno di squadra. Rinviata la gara di questa sera contro il Valenciennes

Non è trascorsa nemmeno una settimana dalla morte di Davide Astori che il calcio piange un’altro calciatore, si tratta del giovane 18enne Thomas Rodriguez, giocatore delle giovanili del Tours. Il calciatore è deceduto mentre dormiva nella notte tra giovedì e venerdì, a renderlo noto è il suo club di appartenenza che ha chiesto ed ottenuto il rinvio del match di Ligue 2 contro il Valenciennes in programma questa sera. In memoria dello sfortunato Thomas verrà osservato inoltre un minuto di raccoglimento nelle gare di Ligue 1 e Ligue 2 del week-end. Le cause del decesso restano ancora da accertare, ad accorgersene sarebbe stato il suo compagno di stanza che, intuendo il malore di Thomas Rodriguez, ha avvertito il guardiano notturno del club.