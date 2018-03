Tottenham in vantaggio, Juventus furiosa con l’arbitro: clamoroso rigore non concesso a Douglas Costa [VIDEO]

Intorno al venticinquesimo minuto del primo tempo, l’arbitro non ha concesso un rigore solare alla Juventus per fallo su Douglas Costa

Avrebbe potuto trovarsi in vantaggio la Juventus a Wembley, invece gli uomini di Allegri devono inseguire il Tottenham dopo il gol del vantaggio firmato da Son. Un risultato che pesa per i bianconeri, costretti adesso a segnare due gol senza subirne per andare ai quarti di finale di Champions League. Uno però la Juventus lo avrebbe potuto segnare prima degli inglesi, se solo l’arbitro avesse concesso un rigore solare su Douglas Costa. L’esterno brasiliano infatti viene atterrato in area da Vertonghen, che non si avvicina nemmeno alla palla, prendendo in pieno le gambe del giocatore bianconero. Ecco il video: