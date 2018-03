Tottenham-Juventus, la reazione (con sospiro di sollievo) di Del Piero: quante emozioni prima del fischio finale [VIDEO]

Alessandro Del Piero dopo il fischio finale della partita di Champions League tra Totthenam e Juventus tira un grosso sospiro di sollievo

Il match tra Juventus e Tottenham, giocato ieri al Wembley Stadium di Londra e valido per il passaggio ai quarti di finale di Champions League, ha regalato grandi emozioni ai tifosi. Una partita iniziata in salita per i bianconeri che però, tra il 64° ed il 67° del secondo tempo, prima con Higuain e poi con Dybala, ha preso un’altra piega. Chi ha seguito la partita con un patos particolare è stato senza dubbio Alessandro Del Piero. Uno dei numeri 10 più forti della storia della Juventus ha seguito la partita ‘monitorato’ dall’iniziativa #sharethetrophy. Le reazioni dell’ex capitano bianconero sono state immortalate dalle telecamere, tra cui anche il patito finale di gara in cui la Juventus ha rischiato di andare ai supplementari. Il sospiro di sollievo tirato da Del Piero sul fischio finale della partita è quello che ogni tifoso allo stadio o da casa ha tirato alla fine del match. Clicca sul link più giù per vedere a reazione di Alex.