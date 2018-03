Tottenham-Juventus, le lacrime di Chiellini e quel silenzio assordante: il minuto di silenzio per Astori a Wembley è da brividi [VIDEO]

Un silenzio assordante ha accompagnato il minuto di silenzio per Davide Astori a Wembley, teatro della sfida tra Tottenham e Juventus

Non poteva essere diverso da quello che effettivamente è stato, il minuto di silenzio di Wembley per Davide Astori non poteva che essere commovente e coinvolgente. Un silenzio assordante seguito poi da un applauso scrosciante, un modo perfetto per ricordare il giocatore della Fiorentina, scomparso nella notte tra sabato e domenica. Tutti in piedi e in silenzio, con Giorgio Chiellini che fatica a trattenere le lacrime per la perdita di un amico con cui ha condiviso molti momenti in Nazionale. Per descrivere questo momento non servono parole, ma basta guardare il video: