Furia Pochettino, l’allenatore del Tottenham demolisce la Juventus: “è solo parlare di spazzatura”

Mauricio Pochettino non ci sta, l’allenatore del Tottenham è una furia dopo la sconfitta costata l’eliminazione a favore della Juventus. Un risultato che non rispecchia l’andamento della gara, dominata secondo il manager argentino dai propri uomini per settanta minuti prima di capitolare per ben due volte. Intervenuto in sala stampa, Pochettino ha sparato a zero contro i bianconeri: