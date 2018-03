HiguaIN, Tottenham OUT: gli inglesi peccano d’inesperienza, ma questa Juve non può bastare per vincere la Champions

Higuain e Dybala ribaltano il Tottenham e mandano ai quarti di finale una brutta Juventus, per vincere la Champions però servirà qualcosa in più

Higuan e Dybala, sono sempre loro a togliere le castagne dal fuoco alla Juventus. La Joya lo aveva fatto già sabato all’Olimpico, oggi si è ripetuta firmando il gol che vale la qualificazione ai quarti di finale. Tottenham battuto a Wembley, ma quante recriminazioni per gli inglesi che, nonostante il bel gioco e le tante occasioni da rete, pagano l’inesperienza e il cinismo dei bianconeri, bravi a colpire nel momento giusto e a difendere il vantaggio. Un vantaggio che avevano conquistato per primi Kane e compagni, l’acuto di Son era servito a stanare la Juventus, apparsa molto sorniona nella prima frazione di gioco. Gioco lento e prevedibile per i bianconeri, appesi solo ed esclusivamente alle fiammate di Douglas Costa, abile a procurarsi anche un rigore non visto dall’arbitro. Per il resto solo Tottenham, con Kane protagonista di due occasioni clamorose sciupate a tu per tu con Buffon. Il gol di Son ha aiutato paradossalmente più la Juventus che gli Spurs, calati giusto il tempo utile alla Juventus per piazzare i due affondi decisivi ai fini della qualificazione.

Risultato ribaltato e via di nuovo con il solito monotono gioco del primo tempo, un atteggiamento che non si confà ad una squadra come quella bianconera che il gioco dovrebbe dominarlo piuttosto che subirlo. Va bene difendere il risultato e la qualificazione, ma dov’è la squadra che in Italia sovrasta gli avversari senza dare mai l’impressione di venire rimontata? Negli ultimi quindici minuti di Wembley, invece, è il Tottenham ad imperversare nella difesa bianconera, messa in serio pericolo prima dal sinistro velenoso di Son e poi dal colpo di testa di Kane, stampatosi sul palo. Bravura ma anche fortuna per Buffon e compagni, apparsi lontani parenti della formazione che domina in Italia. I quarti sono in tasca, ma da questo momento in poi non basterà più giocare dieci minuti per passare il turno, se la Juventus ha intenzione di alzare la Champions deve cambiare atteggiamento: Real Madrid e Manchester City non saranno di certo come il Tottenham.