Tottenham-Juventus, Allegri “spregiudicato”: ecco la formazione scelta del tecnico bianconero

Tottenham-Juventus, le ultime novità di formazione da casa bianconera parlano di un Allegri spregiudicato alla ricerca della vittoria che varrebbe il passaggio ai quarti

Tottenham-Juventus, le ultime novità di formazione – La Juventus è pronta a dare battaglia. Questa sera in quel di Londra i bianconeri dovranno ribaltare il 2-2 della gara d’andata che avvantaggia il Tottenham per virtù delle reti realizzate in trasferta. Ebbene, Allegri ha in mente una formazione ben delineata, provata e riprovata in settimana sino alla conferma definitiva arrivata dalla rifinitura di pochi minuti fa. La Juventus metterà in campo il proprio potenziale offensivo con Higuain e Dybala entrambi in campo nonostante le condizioni non certo ottimali. Al loro fianco vi sarà anche Douglas Costa in un trio inedito in queste ultime gare a causa proprio dei problemi fisici degli argentini. Questa sera però Allegri non può fare altrimenti ed in assenza di Mandzukic, Cuadrado e Bernardeschi dovrà per forza di cose giocarsi tutte le sue carte. Ecco dunque la formazione che Allegri schiererà per Tottenham-Juventus.