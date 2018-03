Juventus, le accuse di Pochettino sono da… ‘Ufficio Indagini’: la rivelazione su Agnelli e Marotta è clamorosa

Mauricio Pochettino è tornato a parlare del match tra Tottenham e Juventus, facendo delle rivelazioni clamorose su Agnelli e Marotta

Attacco netto e diretto nei confronti della Juventus, Mauricio Pochettino è tornato a sparare a zero nei confronti dei bianconeri, in particolare di Agnelli e Marotta. L’allenatore del Tottenham ha allungato delle ombre verso la dirigenza del club campione d’Italia, accusandola di aver messo pressioni sull’arbitro del match di Wembley. Queste le dichiarazioni di Pochettino in conferenza stampa: