Tirreno-Adriatico, Thomas soddisfatto della leadership: “siamo stati veramente bravi”

Geraint Thomas soddisfatto della maglia da leader ottenuta nella terza tappa della Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic della LottoNL Jumbo ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico grazie ad una stupenda progressione a pochi chilometri dal traguardo. Il ciclista sloveno ha mantenuto un’elevata velocità mettendo in crisi i big. Nulla da fare per Adam Yates della Mitchelton Scott e della sorpresa Tiesj Benoot della Lotto Soudal che hanno chiuso la frazione in seconda e in terza posizione. Ottimo il lavoro del Team Sky che ha concluso con Thomas e Moscon nella top 10. Proprio il gallese è diventato il nuovo leader della Tirreno-Adriatico con lo stesso tempo di Greg Van Avermaet della BMC (il corridore del Team Sky è avanti grazie ai piazzamenti migliori del belga). Geraint Thomas ha analizzato la sua prestazione: