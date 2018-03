La terza tappa della Tirreno-Adriatico sarà molto difficile a causa delle forti pendenze. Ecco il percorso e l’altimetria della frazione odierna

La terza tappa della Tirreno-Adriatico sarà molto lunga e impegnativa con parecchie salite di media dimensione, ma con un notevole dislivello complessivo finale. La partenza sarà da Follonica e i ciclisti percorreranno la parte settentrionale della provincia di Grosseto fino a sfiorare il Monte Amiata e per passare poi da Montalcino diretti a Chiusi. Quando si giungerà in Umbria, il percorso sarà leggermente meno impegnativo fino a Montefalco. Il circuito finale sarà molto impegnativo per i ciclisti a causa della salita di Trevi da percorre due volte: la prima per passare sul traguardo e la seconda al termine della tappa. Dopo il passaggio, i corridori saliranno per 300 metri circa con pendenze fino al 16%, per poi scendere verso la Flaminia per raggiungere Borgo Le pendenze saranno del 13% fino a toccare punte del 15% con un massimo del 20%. Quattro saranno i GPM di media difficoltà che gli atleti dovranno scalare: Roccastrada, Passo del Lume Spento e Cibottola e Trevi. Terza tappa sarà adatta agli scalatori puri e la classifica generale della Tirreno-Adriatico muterà sensibilmente.