Tirreno-Adriatico, screzi e spintoni: brutta reazione di Sagan, la gomitata a Caruso non passa inosservata [VIDEO]

Caruso prende a spallate Sagan, lo slovacco risponde con una gomitata: screzi alla Tirreno Adriatico

Marcel Kittel si è aggiudicata la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, ma sono stati altri due episodi a qualche chilometro dal traguardo di Follonica. In un primo momento è stata una brutta maxi caduta (qui il VIDEO), a circa 7 chilometri dall’arrivo, ha preoccupato gli spettatori della appassionante corsa italiana, ma successivamente quanto accaduto tra Sagan e Caruso ha lasciato tutti di stucco. Screzi e spintoni tra Caruso e Peter Sagan: il ciclista italiano della BMC ha dato una brutta spallata al suo collega, che ha poi inevitabilmente toccato anche un altro corridore al suo fianco e la reazione di Sagan non è di certo passata inosservata. Il campione del mondo in carica infatti, dopo il contatto con Caruso, ha cercato il suo avversario, colpendolo con una gomitata. Una reazione dovuta sicuramente al gesto scorretto del ciclista italiano, che però in tanti non hanno apprezzato.