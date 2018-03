Tirreno-Adriatico, Roglic primo della classe a Trevi: “volevo vincere a tutti i costi la tappa”

Lo sloveno Primoz Roglic della Lotto NL Jumbo ha vinto la terza Tappa della Tirreno-Adriatico, da Follonica a Trevi di 239 chilometri. Una bella progressione questa dello sloveno che ha realizzato una mini cronometro nei chilometri finali riuscendo a staccare tutti gli avversari. Nulla da fare per i big che solo alla fine hanno cercato di contrattaccare la fuga di Roglic, ma alla fine è stato inutile. Geraint Thomas del Team Sky è la nuova maglia azzurra della Tirreno-Adriatico. Il vincitore di tappa, Primoz Roglic, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato:

“il mio piano era di non aspettare gli ultimi metri per attaccare: ho perso tanti sprint nella mia carriera. Se avessi atteso fino alle ultime rampe non avrei mai vinto. Sono venuto qui per la classifica generale ma dopo ieri ho perso le speranze per un buon piazzamento finale e ho trovato nuovi obiettivi. Volevo vincere la tappa e sono felice di esserci riuscito. Sono anche un buon cronoman, ma non amo le crono totalmente pianeggianti.”