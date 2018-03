Tirreno-Adriatico, che vittoria di Roglic! L’ex sciatore centra una stupenda vittoria [FOTO]

Primoz Roglic vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico grazie ad un perfetto allungo nei chilometri conclusivi della frazione

Primoz Roglic ha trionfato meritatamente nella terza tappa della Tirreno-Adriatico. Il ciclista sloveno è riuscito, grazie ad una progressione pazzesca, ad anticipare i big e vincere tranquillamente staccando tutti. Primoz Roglic ha realizzato una vera e propria mini cronometro scandendo un ritmo pazzesco. Una bella prestazione per un’atleta che prima di diventare un ciclista ha praticato lo sci. Seconda posizione per Adam Yates della Mitchelton Scott che ha battuto Tiesj Benoot (fresco vincitore della Strade Bianche) per distacco. Il Team Sky ha lavorato bene in questa terza tappa della Tirreno-Adriatico: Geraint Thomas e Gianni Moscon hanno concluso nella top 10. Il gallese è il nuovo leader della classifica generale della ‘Corsa dei Due Mari’.

Ordine d’arrivo della terza tappa della Tirreno-Adriatico

1 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 6h17’23”;

2 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott +3”;

3 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal +6”;

4 Geraint Thomas (GBr) Team Sky +7”;

5 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale +10”;

6 Mikel Landa (Spa) Movistar +10”;

7 Gianni Moscon (Ita) Team Sky +10”;

8 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale +10”;

9 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb +10”;

10 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors +10”.

Classifica generale della Tirreno-Adriatico dopo la terza tappa

1 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 10h52’22”;

2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team +0″;

3 Chris Froome (GBr) Team Sky +3″;

4 Damiano Caruso (Ita) BMC +8″;

5 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky +9″;

6 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors +9″;

7 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb +19″;

8 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe +30″;

9 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb +33″;

10 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale +39″;