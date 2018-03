Tirreno-Adriatico – Spazio ai velocisti: ecco il percorso e l’altimetria della seconda tappa

La seconda tappa della Tirreno-Adriatico sarà adatta alle ruote veloci. Ecco il percorso e l’altimetria della frazione odierna

La seconda tappa della Tirreno-Adriatico partirà un GPM a Montemagno, ma la salita per i corridori non sarà difficile da interpretare. Oggi la carovana italiana attraverserà diverse località delle province di Lucca, Pisa e Livorno come San Giuliano Terme, Cecina e Donoratico. Dopo l’ingresso in provincia di Grosseto si affronta il circuito finale di 8,3 chilometri da ripetere 3 volte. Questo percorso cittadino sarà su strade mediamente larghe e prevalentemente rettilinee. Nei primi chilometri dopo il passaggio sull’arrivo si incontrano alcune curve impegnative in sequenza. Nel finale si percorrono due lunghi rettilinei intervallati da un’inversione di marcia su una rotatoria di ampio diametro. Questa seconda tappa è adatta alle ruote veloci e il candidato numero uno alla vittoria è Fernando Gaviria della Quick Step Floors, attuale leader della classifica giovani.