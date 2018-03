Tirreno-Adriatico: ecco il percorso e l’ordine di partenza della cronometro a squadre [INFO UTILI]

Oggi inizia la Tirreno-Adriatico con una cronometro a squadre. Ecco il percorso e l’ordine di partenza della prima frazione

La cronometro a squadre della prima tappa della Tirreno-Adriatico è composta da una due settori praticamente rettilinei su due carreggiate della medesima strada intervallati da un “giro di boa” dal percorso rettangolare attorno a un isolato. Dopo 9.5 chilometri i corridori svolteranno verso Forte dei Marmi in un anello rettangolare con 3 curve a sinistra per poi rientrare nel lungomare dove viene verrà rilevato il tempo intermedio. Ai corridori poi resteranno 11 chilometri da percorrere sul lungomare di Forte dei Marmi per ritornare al Lido di Camaiore. Gli ultimi 5 chilometri della prima tappa della Tirreno-Adriatico saranno pianeggianti in direzione sud e saranno da un lungo rettilineo che ai 1200 metri dall’arrivo presenterà una S difficile con una carreggiata ristretta che immetterà sul rettilineo finale di 1 chilometro.

Ecco l’ordine di partenza delle cronometro a squadre della Tirreno-Adriatico