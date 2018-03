Tirreno-Adriatico, festa NIPPO Vini Fantini Europa Ovini con Bagioli: il ciclista italiano è in maglia verde

Grande soddisfazione per la NIPPO Vini Fantini Europa Ovini grazie a Nicola Bagioli: il ciclista azzurro è il nuovo leader della classifica scalatori della Tirreno-Adriatico

Nicola Bagioli ha conquistato al leadership della classifica scalatori nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2018. Un risultato fortemente cercato dal corridore #OrangeBlue che sul GPM di Montemagno sorprende gli altri atleti in fuga e taglia per il primo il traguardo. A Follonica il giovane corridore della NIPPO Vini Fantini Europa Ovini partirà in maglia Verde del leader. Buon piazzamento Top 10 anche per Eduard Grosu, giunto in 9ª posizione al termine di una grande volata. La seconda tappa della Corsa dei Due Mari parte a grande velocità fin dai primi km, in una giornata riservata ai velocisti che da Camaiore porta a Follonica. I 160 km del percorso odierno sono contraddistinti dal Gran Premio della Montagna di Montemagno, posto al quindicesimo km di gara. È proprio con questo traguardo, obiettivo di molti corridori, che la corsa esplode definitivamente sin dalle prime battute.

L’atleta #OrangeBlue Nicola Bagioli, in grande condizione dopo i risultati ottenuti nella prima parte di stagione, entra nella fuga di giornata insieme ad altri 3 corridori. Dopo aver guadagnato 2 minuti dal resto del gruppo, Nicola Bagioli sorprende il gruppetto dei fuggitivi andando a tagliare per il primo il traguardo del GPM e diventando così il leader della classifica Scalatori. Giunti a Follonica il gruppo torna compatto e si appresta ad affrontare lo Sprint Finale che deciderà la tappa. Il leader #OrangeBlue Marco Canola ed Eduard Grosu si trovano nelle prime posizioni quando mancano 500 metri al traguardo. A tagliare il traguardo per primo è il tedesco Marcel Kittel, mentre il velocista della NIPPO Vini Fantini Europa Ovini si dovrà accontentare di una buona 9ª posizione. Premiato sul palco di Follonica, Nicola Bagioli partirà nella terza tappa della Tirreno-Adriatico con la maglia Verde del leader della classifica scalatori. Nicola Bagioli commenta con queste parole la gara e la conquista della maglia Verde:

“indossare la maglia Verde oggi era un obiettivo estremamente importante per me e per il Team. Sono contento di questo risultato e di come è stato ottenuto. Sono partito subito forte per poter riuscire a tagliare il traguardo del Gran premio della Montagna per primo e ci sono riuscito. Essere premiato sul palco di una gara prestigiosa come la Tirreno-Adriatico è stata un’emozione incredibile. Partirò in maglia Verde in un altra tappa di grande livello, cercherò di onorarla e di difenderla”.

Ecco la classifica gran premio della Montagna

1 BAGIOLI Nicola Nippo Vini Fantini Europa Ovini

2 MOSCA Jacopo Wilier Triestina Selle Italia

3 FOLIFOROV Alexander Gazprom-RusVelo

4 SAGIV Guy Israel Cycling Academy