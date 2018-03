Tirreno-Adriatico, volata stupenda di Kittel: Marcel brucia Sagan e conquista la seconda tappa [FOTO]

Marcel Kittel vince la seconda tappa della Tirreno-Adriatico bruciando Peter Sagan sul traguardo

Marcel Kittel ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico battendo in volata Peter Sagan della Bora Hansgorhe. Il velocista della Katusha Alpecin è riuscito a battere il campione del mondo in carica grazie ad un poderoso sprint. Per il tedesco è la prima vittoria in carriera alla Tirreno-Adriatico. Male Fernando Gaviria (il grande favorito) che ha chiuso la tappa solo in settima posizione. Bene Eduard Grosu della NIPPO Vini Fantini Europa Ovini che ha concluso la frazione nella top 10. Ottima la prova di Guy Sagiv dell’Israel Cycling Academy, di Alexander Foliforov della Gazprom RusVelo e Jacopo Mosca della Wilier Triestina Selle Italia che hanno provato ad anticipare il gruppo dei velocisti, ma sono stati recuperati ad quasi 10 chilometri dal traguardo. Patrik Bevin è il nuovo leader della Tirreno-Adriatico.

