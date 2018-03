Tirreno-Adriatico, Gaviria pronto alla battaglia odierna: “sarà una bella tappa. E su Cavendish…”

Il leader della classifica giovani, Fernando Gaviria, è pronto a conquistare la seconda tappa della Tirreno-Adriatico

Per il terzo anno consecutivo, la BMC ha vinto la cronosquadre inaugurale della Tirreno-Adriatico con un vantaggio di quattro secondi sulla Mitchelton Scott e nove secondi sul Team Sky. Per il secondo anno di fila, il siciliano Damiano Caruso veste la prima maglia azzurra di leader della Corsa dei Due Mari. Chi ha ben figurato nella cronosquadre è Fernando Gaviria della Quick Step Floors. Il ciclista colombiano oggi partirà con la maglia bianca di leader della classifica dei giovani e potrebbe incrementare il vantaggio sui suoi avversari. La tappa odierna della Tirreno-Adriatico è per le ruote veloci e Gaviria è il candidato numero uno alla vittoria. Il corridore della Quick Step Floors ha analizzato la prestazione di ieri: