Tirreno-Adriatico, finale di tappa rovente: Peter Sagan spiega cosa è successo

Peter Sagan racconta cosa è successo nelle fasi conclusive della seconda tappa della Tirreno-Adriatico

La seconda tappa della Tirreno-Adriatico è stata molto complicata a causa di numerose cadute. A trionfare è stato Marcel Kittel della Katusha Alpecin battendo in volata Peter Sagan della Bora Hasgrohe. Il campione del mondo in carica non è riuscito ad avere quella marcia in più a conquistare questa importante seconda frazione italiana. Daniel Oss ha dato un grosso aiuto a Peter Sagan nei chilometri finali cercando di finalizzare la tattica dei manager. Il ciclista della Bora Hansgrohe ha spiegato cosa è successo nelle fasi conclusive della seconda tappa della Tirreno-Adriatico: