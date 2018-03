Tirreno-Adriatico, Fabio Aru tranquillo: “era normale perdere contro Team Sky, ma sono contento”

Fabio Aru analizza prestazione realizzata nella cronometro a squadre della Tirreno-Adriatico

Era una gara nella gara la cronometro a squadre che ha aperto l’edizione 2018 della Tirreno-Adriatico: corsa per la vittoria di tappa tra le solite, attrezzate, squadre per questo tipo di specialità; corsa tra gli uomini che ambiscono alla classifica generale finale. Vittoria per la favorita BMC che ha battuto di 4’’ la Mitchelton Scott e di 9’’ il Team Sky. Nono tempo, a 45’’ di ritardo per la UAE Team Emirates che ha cercato in tutto il percorso di essere tra le migliori squadre. Non male il tempo degli uomini di Fabio Aru che oggi nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico saranno impegnati in un tracciato adatto alle ruote veloci. Il sardo è uno dei grandi attesi per questa tappa e nelle frazioni successive potrebbe dire la sua. Il ciclista della UAE Team Emirates ha analizzato sulla ‘rosea’ la prestazione realizzata nella cronometro a squadre di ieri: