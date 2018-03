Tirreno-Adriatico, tutti giù per terra: clamorosa caduta a 6 chilometri dal traguardo [FOTO E VIDEO]

Nelle battute finali della Tirreno-Adriatico è caduto un drappello di corridori pronto a lanciarsi per la volata conclusiva

Clamorosa caduta di gruppo nelle parte finale della seconda tappa della Tirreno-Adriatico. A causa di una scivolata di un corridore un drappello di ciclisti è finito in terra. Tra i corridori caduti ci sono atleti dell’UAE Team Emirates, dell’Ag2R La Mondiale e della Bora Hansgrohe. Per loro la possibilità di vittoria è svanita a pochi chilometri dalla fine. Pochi istanti dopo c’è stato un contatto tra Damiano Caruso, leader della classifica e Peter Sagan che non è passato inosservato.

