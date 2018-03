Tirreno-Adriatico, Caruso felice per la maglia azzurra: “siamo contenti perché abbiamo spinto a tutta fino alla fine”

La BMC ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico, la cronometro a squadre di Lido di Camaiore di 21,5 km, fermando il tempo a 22’19”, alla media di 57,804 km/h. Seconda la Mitchelton Scott (22’23”) e terzo il Team Sky (22’28”). Una bella prova questa della squadra americana che ancora una volta rimane leader in questa specialità. Sono anni che la BMC riesce a trionfare con facilità nelle cronometro a squadre dimostrando a tutti di essere un gruppo compatto e ben delienato. Damiano Caruso è la prima maglia Azzurra e subito dopo l’arrivo, ha dichiarato:

“questa è sicuramente una delle mie corse preferite. È la terza volta consecutiva che vinciamo qui con la BMC. Senza Richie Porte è stato più difficile vincere oggi e sarà più difficile per il team conquistare la classifica finale, adesso potrei essere io il leader del team. Sto bene. Non so quanto le condizioni del vento siano cambiate tra la nostra prova e quella del Team Sky. So solo che abbiamo spinto a tutta fino alla fine, ed ecco il risultato. Siamo molto contenti.”