Tirreno-Adriatico, brutta caduta a 30 chilometri dal traguardo: ecco la dinamica [FOTO e VIDEO]

Brutta caduta per il leader della classifica generale della Tirreno-Adriatico a 30 chilometri dal traguardo. Patrik Bevin della BMC è stato coinvolto in una scivolata insieme a Liam Bertazzo della Wilier Triestina Selle Italia. A causare la caduta di gruppo potrebbe esser stato Nelson Oliveira della Movistar, che in precedenza è stato colpito involontariamente da un corridore causando un effetto domino di svivolate. Per tutti i ciclisti coinvolti nulla di grave e sono ripartiti tranquillamente. Poco più avanti Simon Geschke della Sunweb è scivolato malamente. Il ciclista tedesco si è fermato a brodo strada con i medici che hanno immediatamente dato soccorso al corridore.

📰 @TeamSunweb statement: “#TirrenoAdriatico @simongeschke has unfortunately crashed out of the race and his injuries are being assessed by the race doctor. More news to follow.” pic.twitter.com/jHA4e6YUEi

— Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) 9 marzo 2018