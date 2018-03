Tirreno-Adriatico, brutta caduta per Cavendish: il ciclista al traguardo grondante di sangue [FOTO e VIDEO]

Mark Cavendish è caduto durante la prima tappa della Tirreno-Adriatico. Il ciclista della Dimenison Data è giunto al traguardo con molte abrasioni in corpo

Mark Cavendish sempre più bersagliato dalla sfortuna. Il velocista della Dimension Data, durante la prima tappa della Tirreno-Adriatico, è caduto rovinosamente a terra. Il ciclista è stato recuperato durante cronometro a squadre dalla Bahrain Merida ed è giunto al traguardo largamente staccato dai suoi compagni, e soprattutto con vistose abrasioni in viso e sulle gambe. Ancora non si conoscono le dinamiche della caduta di Mark Cavendish (il corridore britannico è scivolato lontano dalle telecamere), ma la sua corsa sembra già compromessa. Una vera e propria sfortuna per lui che aveva tutta l’intenzione di dimostrare il suo valore alla ‘Corsa dei Due Mari’.