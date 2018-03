Che capitombolo di Boivin alla Tirreno-Adriatico! È ‘giallo’ sulla dinamica della caduta [VIDEO]

Guillaume Boivin dell’ Israel Cycling Academy è caduto durante la seconda tappa della Tirreno-Adriatico

Guillaume Boivin dell’Israel Cycling Academy è caduto durante la seconda tappa della Tirreno-Adriatico. Il ciclista canadese era nel gruppo dei ritardatari e nel mezzo di un rettilineo ha perso il controllo della bicicletta ed è finito fuori dalla carreggiata. Ancora non è chiaro come Guillaume Boivin sia finito in terra anche perché la dinamica è molto difficile da interpretare. Probabilmente ci sarà stato un contatto con un corridore che ha causato la caduta del canadese. Fortunatamente Boivin è risalito in bici ed è ritornato a pedalare regolarmente.