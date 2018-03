Tirreno-Adriatico, la BMC rispetta i pronostici: la squadra americana conquista la crono con Caruso leader della classifica [FOTO]

La BMC vince come da pronostico la Tirreno-Adriatico battendo la Mitchelton Scott. Caruso leader della classifica generale

La BMC ha vinto la cronometro a squadre della Tirreno-Adriatico. Il team americano, come da pronostico, ha vinto la prima tappa, fermando il cronometro a 22’19” battendo la Mithelton Scott e il Team Sky. Una prova davvero eccellente quella squadra australiana che ha tenuto dietro una formazione super competitiva come quella britannica. Bene anche la UAE Team Emirates e la Bahrain Merida che hanno chiuso la prestazione davanti alla Movistar e alla Dimension Data. Brutta cronometro della Quick Step Floors che non è riuscita a realizzare un tempo adeguato per questa crono. La prima squadra italiana è la Wilier Triesetina Selle Italia che ha battuto la NIPPO Vini Fantini Europa Ovini. Il leader della classifica generale è Damiano Caruso della BMC. Da segnalare la brutta caduta di Mark Cavendish durante la prova della Dimension Data. Il ciclista britannico è giunto sul traguardo con molte abrasioni su tutto il corpo. Domani in programma la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, che potrebbe ridisegnare la classifica generale.