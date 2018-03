Tie Break Tens – Elina Svitolina si aggiudica i 250.000$: ‘ritorno’ in campo per Serena Williams e Marion Bartoli

Elina Svitolina si aggiudica i 250.000$ di montepremi del Tie Break Tens: graditi ritorni in campo per Serena Williams e Marion Bartoli

Il torneo di esibizione Tie Break Tens era fra i più attesi dell’anno. Il motivo? Il doppio ritorno in campo di Marion Bartoli e Serena Williams. La tennista francese mancava dal tennis court da diversi anni, prima ritiratasi per un problema alla spalla e successivamente rimasta vittima di un grave problema di salute che le ha fatto perdere molto peso e ne ha messo a rischio la sua stessa vita. Serena invece è ancora alle prese con il pieno recupero della migliore forma fisica dopo il parto della sua prima figlia. Il tabellone le ha messe l’una contro l’altra e ad imporsi è stata Serena per 6-10 (la formula del torneo prevede un solo set con 10 punti da raggiungere, ndr). La tennista americana ha poi perso in semifinale contro Shuai Zhang per 13-11. La cinese è stata battuta nell’ultimo atto del torneo da Elina Svitolina che si è aggiudica i 250.000$ di montepremi.