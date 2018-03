The North Face: confort e protezione massima per la rivoluzionaria giacca waterproof Apex Flex GTX

Unione perfetta tra comfort e protezione nella nuova giacca rivoluzionaria The North Face Apex Flex GTX 2.0

Novità in casa The North Face per la PE2018: il brand ha infatti aggiornato ed ottimizzato ulteriormente le prestazioni della sua rivoluzionaria giacca waterproof Apex Flex GTX. Perfetta per chi è sempre in movimento, ancora più leggera e pensata per adattarsi al meglio alla silhouette, è stata declinata in una serie di nuove varianti cromatiche ispirate ai colori della montagna. La tecnologia che caratterizza questo capo è stata presentata per la prima volta la scorsa primavera, ponendosi come un’innovazione rivoluzionaria per il mercato outdoor. Grazie al morbido tessuto GORE-TEX® 3L la giacca Apex Flex GTX 2.0 coniuga praticità e comfort offrendo la protezione ottimale di un guscio all’esterno e la sensazione di vestire un capo in cotone all’interno. La nuova versione presentata quest’anno ha tutte le caratteristiche dell’originale, ma è ancora più leggera: pesa infatti 40 grammi in meno ed ha un peso totale di soli 800 grammi. E’ stata inoltre migliorata anche dal punto di vista della traspirabilità, che è incrementata del 12%. La sua leggerezza offre a chi la indossa una sensazione di comfort e libertà di movimento, indipendentemente dalle condizioni meteo. Disponibile per uomo e per donna ad un prezzo di 300 € e in diversi colori, la giacca Apex Flex GTX 2.0 può essere acquistata sul sito www.thenorthface.it e nei negozi The North Face.