Terremoto: da Bei 1 mld al Mef per ospedali, scuole ed edifici pubblici

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Un miliardo di euro destinato alla ricostruzione di ospedali, scuole ed edifici pubblici nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. Per finanziare gli interventi il ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ricorre a un prestito della Banca europea per gli investimenti (Bei), che ha il vantaggio di essere molto conveniente in termini di tassi di interesse e scadenze. Il Direttore generale del Dipartimento Tesoro del Mef, Vincenzo La Via, e il Vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, hanno sottoscritto oggi a Roma il relativo contratto quadro di finanziamento, che consentirà di rendere disponibili i fondi.

Le risorse saranno erogate in relazione all’esecuzione degli interventi indicati nel contratto di progetto, stipulato in data odierna dal Commissario straordinario per il Sisma 2016, Paola De Micheli, con il Vicepresidente della Bei.

Nella stessa occasione tra Bei e Mef è stata anche firmata la seconda tranche di 167 milioni, su un prestito complessivo di 300, per il finanziamento del piano triennale dell’Anas di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale italiana, risorse che in buona parte riguarderanno interventi localizzati nel Sud Italia e nelle Isole.