Tennis – “Essere lesbica non è una malattia”, Alison Van Uytvanck fa coming out: la sua partner è una tennista

Omosessualità e sport, un binomio che ancora oggi è un tabù da nascondere agli occhi dei media e del grande pubblico. Dal mondo del tennis però arriva un segnale forte, particolarmente dal circuito femminile. In passato Johanna Larson aveva fatto coming out davanti alle telecamere di una trasmissione tv, adesso invece è stato il turno di Alison Van Uytvanck, numero 50 ATP, rivelare la sua omosessualità. La ragazza è impegnata in una relazione con un’altra tennista, Greet Minnen, attualmente fuori dalle prime 1000 al mondo. Alison Van Uytvanck ha dichiarato: