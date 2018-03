Tennis, Indian Wells femminile: Bouchard e Sharapova sono già out

Tennis, Indian Wells: tutti i risultati degli incontri della notte, il torneo femminile ha avuto inizio con Bouchard e Sharapova già fuori dai giochi

Tennis, Indian Wells – Il torneo di Indian Wells ha avuto inizio ieri con il tabellone femminile. I primi incontri dei 64esimi di finale sono infatti andati in scena nella notte, con qualche tennista di rilievo scesa in campo. Maria Sharapova ad esempio, ha già concluso il proprio percorso ad Indian Wells, perdendo malamente contro la Osaka con un netto 6-4 6-4 che non lascia spazio a repliche. Stesso discorso vale per la collega Bouchard, più modella che tennista nelle sue ultime uscite. Contro la qualificata Vickery è crollata in due set 6-3 6-4, sprecando dunque la wild card concessagli dagli organizzatori del torneo. Bene la Bencic vincente al terzo set contro la Babos. Di seguito tutti il risultati degli incontri della notte, in attesa dell’ingresso delle big dopo il “bye” al primo turno.

[WC] A. Anisimova b. P. Parmentier 6-2 6-2

[WC] C. Dolehide b. S. Rogers 3-6 7-6(6) 6-3

Y. Putintseva b. A. Van Uytvanck 6-0 2-6 6-2

B. Bencic b. T. Babos 1-6 6-1 7-6(4)

Q. Wang b. T. Bacsinszky 6-0 4-6 6-2

I. Begu b. A. Krunic 3-6 6-4 6-1

S. Stosur b. L. Davis 3-6 6-3 6-3

M. Sakkari b. D. Vekic 6-4 6-2

Kr. Pliskova b. [Q] Y. Duan 6-4 7-6(5)

K. Kanepi b. [Q] K. Nara 1-6 6-4 6-4

P. Martic b. T. Maria 6-3 6-1

M. Vondrousova b. [Q] M. Brengle 6-2 6-2

[Q] S. Vickery b. [WC] E. Bouchard 6-3 6-4

A. Sabalenka b. V. Lepchenko 7-5 6-1

[Q] S. Kenin b. [WC] C. Liu 6-2 6-0

N. Osaka b. M. Sharapova 6-4 6-4