Tennis, Indian Wells: il tabellone completo, strada complicata per Djokovic, Fognini “trova” Federer

Tennis, Indian Wells: il tabellone completo è stato sorteggiato, Federer sembra avere la strada spianata nei primi turni, più complessa la situazione per Djokovic

Tennis, Indian Wells: il tabellone completo – Tutto pronto per l’inizio del torneo di Indian Wells, domani ai nastri di partenza i 64esimi di finale, ai quali non parteciperanno i big. Il tabellone è stato sorteggiato e presenta diverse “anomalie” causate da tennisti al rientro da lunghi infortuni che dunque potrebbero far saltare il banco non essendo teste di serie (o perlomeno non alte). Su tutti Novak Djokovic, il quale avrà di certo un tabellone non semplice, ma altrettanto certamente rappresenta una mina vagante non da poco. Le sue condizioni ovviamente non sono al top, ma avere a che fare con Djokovic non è mai semplice. Nole avrà la testa di serie numero 10, non certo consona al suo spessore. Proprio per questo potrebbe affrontare ben presto ostacoli di livello come Nishikori, Del Potro ed eventualmente Cilic ai quarti. Il nostro Fognini si trova dal lato di Federer. I due potrebbero affrontarsi agli ottavi di finale, mentre ai quarti lo svizzero potrebbe trovare Berdych, una strada non certo complessa come quella del collega Djokovic. Da ricordare l’assenza forzata di Nadal, fermo per infortunio. Il torneo sarà interamente visibile su SKY Sport. Di seguito il calendario e la GALLERY con il tabellone completo diviso in parte alta e bassa.

Tennis, Indian Wells: il calendario

Giovedì 8: primo turno maschile

Venerdì 9: primo turno maschile

Sabato 10: secondo turno maschile

Domenica 11: secondo turno maschile

Lunedì 12: terzo turno maschile

Martedì 13: terzo turno maschile

Mercoledì 14: ottavi di finale maschili

Giovedì 15: quarti di finale maschili

Venerdì 16: quarti di finale maschili

Sabato 17: semifinali maschili

Domenica 18: finale