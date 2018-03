Indian Wells al via anche per ciò che concerne il tabellone maschile, al via oggi il torneo con i 64esimi di finale in attesa che entrino in scena i big ai 32esimi

Il torneo di Indian Wells ha avuto inizio nella giornata di ieri per quanto riguarda il tabellone femminile, oggi invece entreranno in scena gli uomini con le prime gare dei 64esimi di finale (qui il tabellone maschile). Alle ore 20,00 infatti si alzerà il sipario sul torneo maschile, anche se i big entreranno in scena ai 32esimi avendo usufruito del “bye” al primo turno. Alcuni nomi di spessore però scenderanno in campo anche oggi, da Verdasco a Benneteau, sino a Benoit Paire. Vediamo dunque tutto il programma di gare della serata odierna, o per meglio dire della nottata dato che si inizierà sì alle ore 20 con le gare, ma sarà già mattina al termine dell’ultimo incontro tra Khachanov e Donskov.

Tennis, Indian Wells: il programma odierno di gare del tabellone maschile