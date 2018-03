Svolta Ryanair, accordo con i piloti

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – Firmato tra Ryanair e Anpac il primo accordo formale di riconoscimento della rappresentanza sindacale dei piloti della compagnia aerea che fanno base in Italia. Lo annuncia una nota Anpac. “La formalizzazione dell’accordo è il coronamento di un percorso iniziato da molti anni e culminato nello scorso dicembre con la storica decisione del Management Team di Ryanair di aprire al dialogo con i sindacati in tutta Europa”, si legge.

“E’ una svolta storica per i piloti Ryanair in Italia impegnati da molti anni ad ottenere una rappresentanza sindacale e condizioni di lavoro e salariali certe e omogenee per le diverse basi nazionali; ed è la prova che con un approccio costruttivo e propositivo, sia da parte sindacale che da parte aziendale, si può riuscire a costruire da zero in un tempo relativamente breve un sistema di relazioni sindacali/industriali efficace ed improntato al mutuo rispetto”, prosegue la nota che ricorda anche come Anpac sia stata l’unica associazione professionale che, fin dai primi giorni dell’anno 2018, “ha iniziato le negoziazioni con l’alta dirigenza dell’azienda irlandese per il primo Contratto Collettivo di Lavoro che sarà presto applicato ai piloti di tutte le basi italiane”.

L’Anpac, si legge ancora, che rappresenta anche la maggioranza degli assistenti di volo impiegati da Ryanair in Italia, ha iniziato peraltro anche ad affrontare il contratto collettivo di lavoro per gli Assistenti di Volo della compagnia guidata da Michael O’Leary.