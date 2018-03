Milan-Inter, botta e risposta tra Spalletti ed i tifosi rossoneri: “state sempre sotto…”

Luciano Spalletti in vacanza a Firenze ha incrociato alcuni tifosi del Milan, l’aria del derby è arrivata sino in Toscana

La sosta per le gare delle Nazionali ha permesso al tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, di tornare in quel di Firenze per godersi la città con la famiglia. Durante una passeggiata in centro, racconta Premium Sport, il tecnico nerazzurro ha incontrato un gruppetto di tifosi del Milan e con il derby del 4 aprile alle porte è nato un simpatico botta e risposta tra le parti “rivali”, sportivamente parlando. I tifosi rossoneri hanno detto a Spalletti, “se vinciamo il derby…”, lasciando intendere che la rimonta milanista potrebbe concretizzarsi. La risposta del tecnico è stata altrettanto simpatica: “Tanto sarete sempre sotto”, ha dichiarato facendo riferimento alla classifica che vede attualmente i rossoneri sotto di 5 lunghezze rispetto all’Inter. Insomma, un simpatico siparietto per le vie di Firenze, un clima disteso in attesa dello scontro del 4 di aprile che potrebbe valer molto in chiave Champions League.