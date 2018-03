Snowboardcross, brillano Sofia Belingheri e Matteo Menconi a Moena: i due atleti centrano il titolo italiano

Sofia Belingheri e Matteo Menconi hanno conquistato il titolo di campioni italiani di snowboardcross a Moena

Primo titolo italiano in carriera per Sofia Belingheri nello snowboardcross femminile di Moena (Tn). La ventitreenne bergamasca di Roncola, tesserata per l’Aosta Snowboard, ha approfittato al meglio dell’assenza della campionessa olimpica Michela Moioli, precedendo nella big final la valdostana Francesca Gallina (Courmayeur Mont Blanc) e l’altra valdostana Raffaella Brutto (Esercito), mentre Caterina Carpano è rimasta fuori dal podio con il quarto posto. In campo maschile trionfo del valdostano dell’Esercito Matteo Menconi, il quale è prevalso sull’altro valdostano Lorenzo Sommariva (Esercito), terza posizione per il bergamasco Thomas Belingheri (Scalve Boarder). Il programma degli Assoluti prosegue a Carezza nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 marzo con l’assegnazione dei titoli di PGS e PSL.

Ordine d’arrivo SBX femminile Campionati Italiani Moena (Ita):

1 BELINGHERI Sofia 1995 ITA 240.00

2 GALLINA Francesca 1996 ITA 192.00

3 BRUTTO Raffaella 1988 ITA 144.00

4 CARPANO Caterina 1998 ITA 120.00

5 ZANA Sofia 2001 ITA 108.00

6 BASTERI Petra 2001 ITA 96.00

7 BURESOVA Vendula 1999 CZE 86.40

8 GELMI Gloria 1998 ITA 76.80

9 BOCCOLINI Sofia 2000 ITA 69.60

10 FANTONI Federica 2002 ITA 62.40

11 MULLEN Natalie Elinor 2000 CZE 57.60

12 HEATH Phoebe 1992 GBR 52.80

13 CARGNINO Matilde 2002 ITA 48.00

14 STRNADOVA Sara 2002 CZE 43.20

15 STOYANOVA Neda 1998 BUL 38.40

Ordine d’arrivo SBX maschile Campionati Italiani Moena (Ita):

1 MENCONI Matteo 1994 ITA 160.00

2 SOMMARIVA Lorenzo 1993 ITA 128.00

3 BELINGHERI Thomas 1997 ITA 96.00

4 CANALIA Alessandro 2001 ITA 80.00

5 FERRARI Filippo 1999 ITA 72.00

6 CHIODO Niccolo 1998 ITA 64.00

7 PESHCHERIN Andrii 2001 UKR 57.60

8 BENDOTTI Stefano 1998 ITA 51.20

9 BARBERA Viaceslav 1998 ITA 46.40

10 MORALEE Paul 1991 GBR 41.60

11 ZERAVA Jakub 1998 CZE 38.40

12 CANNATA Alessandro 2002 ITA 35.20

13 CASTELLO Devin 2001 ITA 32.00

14 WHITE Thomas 1994 GBR 28.80

15 GRANDOLINI Filippo 2000 ITA 25.60

16 CHOURA Krystof 2000 CZE 24.00

17 KARPOV Anton 1997 UKR 22.40

18 GIRARDI Stefano 2001 ITA 20.80

19 ABBATI Luca 2002 ITA 19.20

20 POPA Silviu 2002 ROU 17.60