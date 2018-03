Snowboardcross, Perathoner e Visintin esultano a Veysonnaz: il quarto posto gli regala la Coppa del Mondo a squadre

Omar Visintin e Emanuel Perathoner hanno colto a Veysonnaz il quarto posto che serviva loro per essere aritmeticamente certi della vittoria della Coppa del Mondo a squadre di snowboardcross

La stagione indimenticabile dello snowboard italiano si conclude con un’altra coppa di specialità conquistata nello snowboardcross a squadre di Veysonnaz, in Svizzera. Omar Visintin e Emanuel Perathoner hanno colto il quarto posto che serviva loro per essere areitmeticamente certi della prima posizione, piazzandosi alle spalle di Germania, Spagna e Austria. La big final per i nostri colori è stata condizionata dalla caduta di Perathoner mentre battagliava per la prima posizione, che ha reso impossibile la rimonta di Visintin. “La vittoria di Roland Fischnaller nel PSL maschile, quella di Michela Moioli nell’SBX femminile, il trionfo di oggi e l’oro olimpico della stessa Moioli, ai quali si aggiungono il secondo e terzo posto di Edwin Coratti e Fischnaller nella graduatoria di parallelo rendono quest’annata storica per il nostro movimento – spiega il direttore sportivo Cesare Pisoni -. E’ la testimonianza di un lavoro di squadra di primissimo livello, così come la filosofia di considerare lo snowboard a 360° è la chiave per far si che la nostra disciplina cresca non solo in temini sportivi ma anche commerciali. Ora punteremo a consolidare il nostro progetto per arrivare a Pechino 2022 ancor più competitivi, ne abbiamo le potenzialità”. Le buone notizie per l’Italia sono arrivate anche nella finale femminile, dove Sofia Belingheri (al primo podio in carriera) e Raffaella Brutto si sono classificate al secondo posto dietro a Francia 1 di Trespeuch/Moenne Loccoz, terzo Canada 3 e quarta Francia 2.

Ordine d’arrivo SBX team femminile Veysonnaz (Svi):

Francia 1 (Moenne Loccoz/Trespeuch)

2. Italia 4 (Belingheri/Brutto) Canada 3 (Critchlow/Bergermann) Francia 2 (Pereira del Sousa Mabileau/Petit Lenoir) Svizzera 3 (Gerber/Meiler) Francia 3 Queyrel/Devouassoux) Germania 1 (Ihedioha/Fischer)

Ordine d’arrivo SBX team maschile Veysonnaz (Svi):