Snowboard, si chiude la tre giorni di Assoluti a Carezza: Christoph Mick e Giulia Gaspari vincono il PSL

Christoph Mick e Giulia Gaspari chiudono la tre giorni degli Assoluti vincendo il PSL a Carezza

A tre anni di distanza dal successo di Canazei, Christoph Mick torna sul gradino più alto del podio nello slalom parallelo valevole per i Campionati Italiani Assoluti. Il portacolori delle Fiamme Oro si è aggiudicato il titolo sconfiggendo nella big final sulla pista di casa Pra di Tori a Carezza (Bz) l’alpino Aaron March, mentre l’altro alpino Roland Fischnaller (quinto nell’ordine d’arrivo) si è piazzato terzo ed Edwin Coratti (sesto) al quarto posto. In campo femminile successo a sorpresa di Giulia Gaspari (SC Drusciè) davanti a Jasmin Coratti, terza la favorita della vigilia Nadya Ochner.

Ordine d’arrivo PSL maschile Campionati Italiani Assoluti Carezza (Ita):

1 MICK Christoph 1988 ITA 290.00

2 MARCH Aaron 1986 ITA 232.00

3 GAUDET Arnaud 2000 CAN 174.00

4 FLEPP Silvan 1992 SUI 145.00

5 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 130.50

6 CORATTI Edwin 1991 ITA 116.00

7 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 104.40

8 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 92.80

9 MUELLER David 1994 SUI 84.10

10 BURNS Robert 1990 USA 75.40

10 LEFEBVRE Jules 1996 CAN 75.40

12 MACCUTCHEON Steven 1987 USA 63.80

13 CASANOVA Gian 2000 SUI 58.00

14 LANTSCHNER Fabian 2002 ITA 52.20

15 MESSNER Gabriel 1997 ITA 46.40

16 HOLLESTELLE Wout 1999 NED 43.50

17 RABANSER Georg 1973 ITA 40.60

18 DEJORI Elija 2001 ITA 37.70

19 BARCATTA Mirko 1998 ITA 34.80

20 CLOCH Alessandro 1994 ITA 31.90

Ordine d’arrivo PSL femminile Campionati Italiani Assoluti Carezza (Ita):

1. Giulia Gaspari (Ita)

2. Jasmin Coratti (Ita)

3. Katrina Gerencser (Can)

4. Oleksandra Malovanna (Ucr)

5. Nadya Ochner (Ita)

6. Jessica Keiser (Svi)

7. Alice Lombardi (Ita)

8. Elisa Caffont (Ita)

9. Megan Farrell (Can)

10. Jennifer Hawkrigg (Can)

11. Alice Moroder (Ita)

12. Vivien Santifaller (Ita)