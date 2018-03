Snowboard, brilla la stella di Fischnaller a Winterberger: vittoria nel PSL e Coppa del Mondo di specialità per l’azzurro

Fischnaller conquista tutto, vittoria nel PSL di Winterberger e terza Coppa del mondo di specialità. Bormolini quarto e Felicetti quinto

Roland Fischnaller trionfa nel PSL di Winterberger per la seconda volta in stagione conquistando così la terza coppa del mondo di specialità in carriera, dopo quelle del 2013 e del 2016. Inoltre, si è piazzato secondo nella classifica generale del parallelo che somma i punti sia del gigante che dello slalom finendo per la settima volta in carriera tra i primi tre. Si tratta inoltre della 14a vittoria in Coppa del mondo per il campione di Funes a oltre 17 anni dal suo primo podio in carriera. Nella gara odierna Fischnaller ha battuto in ordine Daniele Bagozza, Aaron March, Maurizio Bormolini e in finale Sebastian Kislinger. Lo snowboard azzurro conquista così per il 26esimo piazzamento in stagione eguagliando la stagione 2001/2002. Il record però risale al 96/97 quando l’Italia collezionò ben 31 podi anche se la concorrenza era meno accanita rispetto a oggi.

Ordine di arrivo PSL maschile Winterberger (Ger):

1 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 1000.00 1000.00

2 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 800.00 800.00

3 MARGUC Rok 1986 SLO 600.00 600.00

4 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 500.00 500.00

5 FELICETTI Mirko 1992 ITA DSQ 450.00 450.00

6 PROMMEGGER Andreas 1980 AUT DNF 400.00 400.00

7 MARCH Aaron 1986 ITA 360.00 360.00

8 GALMARINI Nevin 1986 SUI 320.00 320.00

9 CORATTI Edwin 1991 ITA DSQ 290.00 290.00

10 YANKOV Radoslav 1990 BUL 260.00 260.00

11 MASTNAK Tim 1991 SLO 240.00 240.00

12 NOWACZYK Michal 1996 POL 220.00 220.00

13 LOGINOV Dmitry 2000 RUS DSQ 200.00 200.00

14 SARSEMBAEV Dmitry 1997 RUS 180.00 180.00

15 KWIATKOWSKI Oskar 1996 POL 160.00 160.00

16 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 150.00 150.00

17 MICK Christoph 1988 ITA 1:07.54 140.00 140.00

39 HOFER Marc 1997 ITA 34.55 18.80 18.80