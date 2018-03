Snowboard, Fischnaller show a Carezza: l’azzurro beffa Coratti e si prende il titolo italiano di PGS

Roland Fischnaller e Nadya Ochner sono i nuovi campioni italiani di PGS sulla pista di Carezza

Roland Fischnaller vince la sfida con Edwin Coratti e si aggiudica il titolo nel PGS maschile disputato sulla pista Pra di Tori di Carezza. Il trentottenne alpino di Funes si è aggiudicato una big final che ha visto al via i due migliori interpreti della specialità in questa stagione di Coppa del mondo, tanto che si giocheranno il podio conclusivo nell’ultimo appuntamento in programma a Scuol, in Svizzera, sabato 10 marzo. Completa il podio il livignasco Maurizio Bormolini, bravo a sconfiggere nella finalina di consolazione un ex campione olimpico come il russo Vic Wild, fuori nei quarti di finale Gabriel Messner e Mirko Felicetti, mentre negli ottavi di erano fermati Georg Rabanser e Daniele Bagozza. In campo femminile il successo è andato a Nadya Ochner, terza al traguardo perchè preceduta dalle russe Elizaveta Salikhova e Natalia Soboleva, sul podio tricolore salgono anche Lucia Dalmasso (sesta nell’ordine d’arrivo) e Giulia Gaspari, settima. Giovedì 8 marzo ultima giornata di gare con la disputa dello slalom parallelo.