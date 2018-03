Snowboard-Coppa Europa: Belingheri e Carpano sul podio nell’SBX femminile a Lenk, Menconi ottavo tra gli uomini

Due azzurre sul podio a Lenk nell’SBX femminile di Coppa Europa: Belingheri seconda e Carpano terza! Fra i ragazzi Menconi chiude ottavo

Buonissimo risultato per l’Italia nello snowboarcross italiano. Infatti, nella tappa svizzera di Coppa Europa di snowboardcross Sofia Belingheri e Caterina Carpano hanno terminato seconda e terza. A trionfare però è stata la tedesca classe ’97 Hanna Ihedioha. Per l’Italia in gara anche Alice Bruno, 26a. Tra gli uomini invece, la vittoria va all’australiano Matthew Thomas, con Jakob Dusek e Philipp Tandler che hanno completato il podio. Il migliore degli azzurri è stato Matteo Menconi che ha portato a casa un ottavo posto.

Ordine di arrivo snowboardcross femminile Lenk (Svi):

1 IHEDIOHA Hanna 1997 GER 290.00 500.00

2 BELINGHERI Sofia 1995 ITA 232.00 400.00

3 CARPANO Caterina 1998 ITA 174.00 300.00

4 NEUSSNER Katharina 1996 AUT 145.00 250.00

5 QUEYREL Alexia 1999 FRA 130.50 225.00

6 GERBER Sandra Daniela 1985 SUI 116.00 200.00

7 SIEGENTHALER Sina 2000 SUI 104.40 180.00

8 DEVOUASSOUX Sarah 1997 FRA 92.80 160.00

9 JOST Muriel 1997 SUI 84.10 145.00

10 ZERKHOLD Pia 1998 AUT 75.40 130.00

11 FISCHER Jana 1999 GER 69.60 120.00

12 MARTINEZ Kim 2000 FRA 63.80 110.00

13 WEIBEL Caroline 1994 SUI 58.00 100.00

14 HOLZER Christine 1995 AUT 52.20 90.00

15 ROBERTS Holly 2002 FRA 46.40 80.00

16 BIANCHI Luana 1999 SUI 43.50 75.00

17 PASSERAT Chloe 2002 FRA 40.60 70.00

18 RIEDER Stefanie 1994 SUI 37.70 65.00

19 ECOLASSE Marinne 2002 FRA 34.80 60.00

20 VALENTIN Anna 2002 FRA 31.90 55.00

21 HEDIGER Sophie 1998 SUI 29.00 50.00

22 MULLEN Natalie Elinor 2000 CZE 26.10 45.00

23 POLL Nienke 2001 NED 23.20 40.00

24 BURESOVA Vendula 1999 CZE 20.30 35.00

25 DOERIG Anouk 2002 SUI 17.40 30.00

26 BRUNO Alice 2002 ITA 14.50 25.00

Ordine di arrivo snowboardcross maschile Lenk (Svi):

1 THOMAS Matthew 1995 AUS 260.00 500.00

2 DUSEK Jakob 1996 AUT 208.00 400.00

3 TANDLER Philipp 1996 SUI 156.00 300.00

4 HAEMMERLE Luca 1996 AUT 130.00 250.00

5 VON GRAFFENRIED Gian 1997 SUI 117.00 225.00

6 JUD Sebastian 1995 AUT 104.00 200.00

7 GATTAZ Benjamin 1999 FRA 93.60 180.00

8 MENCONI Matteo 1994 ITA 83.20 160.00

9 KROH Andreas 1998 AUT 75.40 145.00

10 PICKL David 1997 AUT 67.60 130.00

11 RATHGEB Maximilian 1998 GER 62.40 120.00

12 CHAMINADE Tanguy 1998 FRA 57.20 110.00

13 BECKHAUS Leon 1998 GER 52.00 100.00

14 ZWEIFEL Gabriel 2000 SUI 46.80 90.00

15 DICKSON Adam 1995 AUS 41.60 80.00

16 MAHLER Nathanael 1996 AUT 39.00 75.00

17 LUBASCH Nicola 1998 SUI 36.40 70.00

18 SODOGAS Quentin 2002 FRA 33.80 65.00

19 PIETRZYKOWSKI Sebastian 1998 GER 31.20 60.00

20 HERPIN Guillaume 2001 FRA 28.60 55.00

21 CHIODO Niccolo 1998 ITA 26.00 50.00

22 KIRCHWEHM Umito 2000 GER 23.40 45.00

23 MILLER Josh 1994 AUS 20.80 40.00

24 BENDOTTI Stefano 1998 ITA 18.20 35.00

25 HOLMEN Kristian 1998 NOR 15.60 30.00

35 BELINGHERI Thomas 1997 ITA 5.20 10.00

52 FAVRE Yannick 2001 ITA 3.87 7.45

54 CANNATA Alessandro 2002 ITA 3.72 7.15

57 BARBERA Viaceslav 1998 ITA

FERRARI Filippo 1999 ITA DNF